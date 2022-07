Lobbyist bag Uber-læk er stået frem med navn

Dokumentlækket viser blandt andet, at Uber forsøgte at skabe konkurrencefordele ved at fedte sig ind hos premierministre, præsidenter, milliardærer, oligarker og mediemoguler.

Det var MacGanns arbejde.

Lobbyisten er stået frem for ”at rette op på nogle fundamentalt forkerte ting”. Det siger han i et længere interview med den britiske avis The Guardian, som også bringer billeder af MacGann sammen med adskillige store politiske profiler.

Blandt andet er der billeder, hvor han er sammen med Frankrigs nuværende præsident, Emmanuel Macron, og Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair.