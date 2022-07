Tidligere EU-kommissær beskyldes for lobbyvirksomhed for Uber

EU-Kommissionen har mandag bedt Neelie Kroes, tidligere hollandsk EU-kommissær og forhenværende digital chef, om oplysninger i en sag, hvor hun beskyldes for at have været involveret i hemmelig lobbyvirksomhed for transportvirksomheden Uber.

Det siger en talsperson for EU-Kommissionen.

Det internationale journalistnetværk ICIJ, BBC og en række andre medier offentliggjorde søndag indhold fra hemmelige filer fra Uber, som viser, at kørselstjenesten brugte etisk tvivlsomme og potentielt ulovlige fremgangsmåder, da den for snart ti år siden arbejdede intensivt for at vinde udbredelse globalt.