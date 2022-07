Umiddelbart er der ingen oplysninger om, hvad der har forårsaget eksplosionerne i byen med knap en halv million indbyggere.

Før eksplosionerne kunne luftsirener høres over hele Mykolajiv-regionen.

Rusland beskyldes for at anvende fosforbomber

Ukraines hær beskylder Rusland for fredag at have affyret fosforbomber mod Slangeøen i Sortehavet.

»I dag omkring klokken 18.00 angreb det russiske luftvåben to gange med SU-30-fly med fosforbomber mod Zmiinyi-øen (Slangeøen, red.),« hed det i en ukrainsk erklæring.