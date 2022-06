EU-ministre er enige om at stoppe for salg af fossile biler i 2035

Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S), er stolt over aftalen.

- Efter årelange og hårde forhandlinger, hvor Danmark først og fremmest har kæmpet for et ambitiøst udspil og siden for at fastholde og øge ambitionerne, kan vi fra dansk side være glade og stolte over de aftaler, vi har indgået i dag, siger Dan Jørgensen i pressemeddelelsen.

Lovgivningspakken skal forhandles med Europa-Parlamentet, inden den kan blive til virkelighed.

Ifølge Dan Jørgensen er pakken et stort skridt i retning af, at Europa kan blive uafhængig af Rusland på gas- og energiområdet.