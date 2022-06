Svensk selskab overvejer at bygge to små atomkraftværker

Det er to minireaktorer - kaldet SMR - som man overvejer at bygge.

Ved Ringhals kernekraftværk er to ud af fire reaktorer lukket de seneste år.

På landsplan er Sverige de seneste syv år gået fra at have ti til at have seks atomkraftreaktorer i drift. Men udviklingen kan altså være ved at vende.

SMR, der står for Small Modular Reactors, burger samme teknik som traditionelle atomkraftværker. Men de er billigere og giver el til en lavere pris.