EU forsøger at deeskalere krisen ved Kaliningrad

Det gælder også transitvarer fra Rusland til Rusland – og dermed altså også de varer, der fragtes på jernbanelinjen fra det russiske hovedland gennem Litauen ud til enklaven ved Østersøen.

Sanktionerne indfases gradvist for forskellige varer, og i sidste uge trådte de første i kraft. Litauen gik derfor i gang med at standse tog for at kontrollere for sanktionerede varer. Rusland har protesteret over »blokaden« og truet med »praktisk« gengældelse mod Litauen.

Litauen er medlem af Nato, hvorfor et militært angreb på landet vil blive betragtet som et angreb på hele alliancen med risiko for militær eskalering.