Spændingerne mellem Litauen og Rusland er på få dage taget til i styrke, efter at Litauen er begyndt at efterleve en række EU-sanktioner mod den russiske Kaliningrad-enklave.

Kreml er blevet så forarget, at det nu truer det lille baltiske land med gengældelse.

Men Litauen forsvarer sig med, at landet blot følger fælles europæiske sanktioner, som blev indført mod Rusland efter landets invasion af Ukraine. Og den lille Nato-stat er ikke bleg for at svare Rusland igen.