13/06/2022 KL. 06:18

Overblik over krigen: Rusland har ramt stort våbendepot med våben fra Vesten

Rusland har ramt et stort våbendepot. Amnesty har fundet nye beviser for russiske angreb på ukrainske civile. Forskere frygter, at atommagter vil tage atomvåben i brug i de kommende år. Få dit overblik over krigen her.