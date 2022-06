06/06/2022 KL. 07:30

Overblik over krigen: På trods af trusler fra Putin, er endnu et land klar til at sende langdistancemissiler til Ukraine

Ukraine hævder at kontrollere halvdelen af vigtig by. Storbritannien er klar til at sende langdistancemissiler til Ukraine. Russisk ministeriums hjemmeside er blevet hacket. Få overblikket her.