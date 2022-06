Splittelsen i svensk politik blev udstillet ved besøg på hangarskib

Det vakte stor opsigt, at den konservative leder, Ulf Kristersson fra Moderaterna, ikke var med på det symbolske besøg på det amerikanske flådefartøj, hvilket skyldtes hans forsøg på at få væltet socialdemokraternes justits- og indenrigsminister Morgan Johansson.

- Ulf Kristersson sagde tidligere, at Sverige må samarbejde, men nogle få uger senere forsøgte han at få fjernet den minister, som er ansvarlig for processen. Det ville ikke være passende, at han var med her i dag. Hans lederskab er ikke stærkt nok i situationen, sagde Magdalena Andersson under besøget på det store amerikanske flådefartøj.