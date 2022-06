Toget var på vej nordpå mod Oberau, da det blev afsporet ved Garmisch-Partenkirchen, som ligger syd for München nær grænsen til Østrig.

En stor redningsaktion blev sat i værk med adskillige ambulancer, brandbiler og flere helikoptere.

Ulykken sker, kort tid efter at en ny billet til offentlig transport er lanceret i Tyskland. Den giver mulighed for at rejse rundt med offentlig transport i landet for bare ni euro om måneden i løbet af sommermånederne.