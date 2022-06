Blandt de omkring 30 sårede er personer i alle aldre. Herunder børn, der var på vej hjem fra skole.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har udtrykt forfærdelse over ulykken.

- Vores sympati er med de pårørende og med de tilskadekomne, som vi ønsker god bedring, siger han til de tyske tv-stationer TRL og NTV.

Fredag aften besøgte Tysklands indenrigsminister, Nancy Faeser, ulykkesstedet for at få en bedre forståelse af situationen og for at udtrykke regeringens sympati.

- Jeg er dybt rystet. Det er en forfærdelig katastrofe.

Passagertoget var på vej til München, da det kørte af skinnerne af endnu ukendte årsager, siger talsmand for politiet Stefan Sonntag.