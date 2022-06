74 mennesker er kommet til skade i togulykke i Slovakiet

Det skriver Deutsche Welle.

Politiet oplyser, at årsagen til ulykken efterforskes.

Transportministeriet i Slovakiet oplyste fredag aften, at ulykken skete, da passagertoget, der var standset på grund af en fejl, blev ramt af lokomotivet, der var kommet for at hjælpe toget.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Et lokomotiv er et køretøj, der kan trække eller skubbe et tog.

Der var omkring 100 personer om bord på toget, da ulykken skete.

Ulykken fandt sted nær landsbyen Vrutky i den nordlige del af landet.