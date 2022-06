Sagen har delt EU-Kommissionen i to lejre. Nogle kommissærer vil stå fast på krav til Polen, mens andre vil uddele tilbageholdt støtte.

Torsdag var kommissionsformand Ursula von der Leyen på besøg i Polen for at overbringe budskabet om, at kommissionen efter måneders modstand nu er klar til at blåstemple Polens genopretningsplan efter corona.

Det kan potentielt udløse knap 24 milliarder euro i tilskud og et lån på 11,5 milliarder euro, hvis Polen efterlever krav om reformer. Det er omkring 265 milliarder kroner.