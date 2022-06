Historien om Litauen og Tyrkiets donation er ikke den eneste nyhed indenfor genren torsdag. Der var således også nyt om flere våben på vej fra både Slovakiet og Sverige.

Fra Sverige arbejder regeringen på at sende Barret M82-sniperrifler, 5.000 panserværnsvåben og ”Robot 17”-anlæg til kystforsvar. Robot 17-systemet er en svensk videreudvikling af et amerikansk panserværnsvåben, og det er beregnet til primært fra landanlæg at ramme skibe. Rækkevidden for en Robot 17 er omtrent otte km.

Dermed er der altså tale om et anderledes kystforsvarsbidrag end de noget større og længererækkende Harpoon-missiler, som Danmark for nyligt lovede at levere.

Det slovakiske bidrag er otte nye Zuzana 2-haubitsere. Disse er slovakisk opfundne selvkørende 155 mm. haubitsere, som lever op til Ukraines efterspørgsel af langtrækkende våben.

Også Polen lovede i denne uge leverancer af 155 mm. haubitsere til Ukraine.

I halen på langvarig kritik var der også nyt om tyske donationer onsdag. Her lovede kansler Olaf Scholz, at Tyskland vil sende en kombination af et radarsystem og missiler til luftforsvar til Ukraine.