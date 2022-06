Polen får EU-milliarder til coronaplan efter langvarig strid

EU-Kommissionens godkendelse af planen afslutter en strid, som har varet i mere end et år.

EU-toppen har i over et år ventet med at godkende Polens plan på grund af bekymringer over landets juridiske system, der har været i strid med EU-lovgivning.

EU-Kommissionen har været bekymret over domstolenes uafhængighed, efter at Polen gennemført en større reform af landets retsvæsen.

I sidste uge stemte Polens parlament dog for at afskaffe et omstridt disciplinærkammer ved den polske højesteret.