Det er et år siden, at avisen mødte Omar Kasmi, der er midt i 20’erne, på et strandområde i Ceuta, hvor han brugte al sin tid på at overveje sine fremtidige muligheder. Hvordan kunne han komme videre derfra, helst til Frankrig? Og hvornår kunne han hurtigst muligt finde et arbejde og opnå asyl?

Da Jyllands-Posten i slutningen af juni genoptager kontakten med ham for at finde ud af, hvad der er blevet af ham, står det klart, at langtfra alting er gået, som han havde håbet.