06/07/2022 KL. 15:45

For abonnenter

Bellingcats bevisjægere har fundet opskriften på at plage Putin, og de er ikke bange for at dele den med resten af verden

Det internationale netværk er blevet verdenskendt for at støvsuge internettet for solid dokumentation og stå bag afsløringer, som adskillige gange har været en torn i øjet på Kreml. Krigen i Ukraine er ingen undtagelse. »Alle kan lære, hvad vi gør,« siger et ledende medlem af Bellingcat Hannah Bagdasar.