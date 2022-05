EU stopper olieimport fra Rusland ved udgangen af året

Orbán har kritiseret EU-Kommissionen for ikke at tage hensyn til, at Ungarn i modsætning til mange andre EU-lande ikke har havne, der kan tage imod olie fra andre leverandører.

Dermed er Ungarn dybt afhængig af russisk olie leveret via rørledninger, har det lydt fra Orbán. Bag lukkede døre bliver han dog kritiseret af andre EU-lande for at bruge sanktionerne som gidsel i Ungarns langvarige strid med EU-Kommissionen.

Med mandagens aftale får Orbán en undtagelse, som gør det markant lettere for Ungarn end for andre EU-lande at skulle gennemføre den sjette sanktionspakke mod Rusland.

Også Tyskland og Polen får leveret russisk olie gennem rørledninger. Men de to lande har i forvejen besluttet at udfase deres russiske olie. Dermed vil det være endnu mere end de to tredjedele af olien, der leveres via skibe, som udfases, fastslår EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.