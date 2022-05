Det danske arkitektfirma BIG-Bjarke Ingels Group har fået en ny storstilet opgave.

De skal designe Tjekkiet første nationale koncerthus i over 100 år: Vltava Philharmonic Hall. Koncerthuset skal danne rammerne for Prags symfoniorkester, have plads til over 1800 publikummer, hylde den tjekkiske musiktradition og bidrage til at cementere Prag som en af Europas kulturelle hovedstæder.