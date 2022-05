Finlands socialdemokrater vil med i Nato

Det betyder, at der er et flertal i det finske parlament for at sende en ansøgning til Nato om at blive medlem, skriver NTB videre.

Det ventes, at parlamentet mandag behandler sagen.

Beslutningen i SDP-ledelsen kom, efter at Finlands præsident, Sauli Niinistö, tidligere lørdag til Moskva for at underrette præsident Vladimir Putin om sit lands planer om at blive optaget i Nato som fuldgyldigt medlem.

Det skriver AFP.

- Samtalen var ligetil og enkel. Den blev gennemført uden komplicerende omstændigheder, skriver præsidenten i en kort erklæring om sin samtale med Putin.