Jyllands-Posten har fået svar fra major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Steen Kjærgaard om risikoen for Finland og Sverige i den kommende periode, betydningen for Nato, hvis begge lande optages - og det konkrete perspektiv for Danmarks situation og truslen imod os, hvis vores nabo-lande pludselig bliver alliancepartnere.