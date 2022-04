Spændingerne stiger i udbryderrepublikken Transnistrien, hvor en række begivenheder de seneste dage har pustet til frygten for, at Rusland forsøger at udvide krigen i Ukraine til også at omfatte den lille pro-russiske enklave i Moldova.

Senest har styret i Transnistrien angiveligt indledt en hvervekampagne for at skaffe flere soldater til landets styrker. Ukraines forsvarsministerium hævder, at de pro-russiske separatister forsøger at mobilisere soldater blandt mænd under 55 år.