Paludan har fået afslag på at demonstrere i Stockholm 1. maj

Partistifter af Stram Kurs Rasmus Paludan får afslag på at demonstrere ved 1. maj i Stockholm og Uppsala. Det oplyser svensk politi ifølge nyhedsbureauet TT.

Politiet vurderer, at der er for stor risiko ved at lade demonstrationerne finde sted.

- Spørgsmålet om Rasmus Paludans demonstration er kompleks, fordi vi bliver nødt til at lave afvejninger mellem menneskers sikkerhed og den grundlovssikrede ret til at udtrykke sine holdninger, lyder det fra politiet i en udtalelse.