Tyskland vil sende kampvogne til Ukraine efter kritik

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, har mødt kritik både ude og hjemme, fordi hans regering har tøvet med at sende tunge våben til Ukraine.

Han har hidtil begrundet den forsigtige fremgangsmåde med, at han har ønsket at undgå en direkte konfrontation mellem Nato og Rusland.

Ifølge et udkast til et forslag, som AFP også har set, vil regeringen også foreslå, at ukrainske soldater kan blive optrænet i Tyskland og andre Nato-lande.

Af forslaget fremgår det også, at regeringen vil ”fortsætte og - hvor det er muligt - accelerere leveringen af nødvendigt udstyr til Ukraine, inklusive at udvide leverancerne til også at omfatte tunge våben og komplekse systemer”.

Det internationale møde tirsdag finder sted på amerikansk initiativ.