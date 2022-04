Militæranalytiker: Rusland kan være ved at forberede exit fra krigen

- Man kan tolke det her to veje, lyder det fra Anders Puck Nielsen.

- På den ene side kan man tolke det som en trussel mod Vesten. En anden tolkning går på, at det her er en måde at forberede russerne på, hvorfor man ikke kan realisere de store visioner. At man bliver nødt til at være ansvarlig og måske endda trække sig for at undgå tredje verdenskrig, siger han.

Anders Puck Nielsen bemærker, at udmeldingen også skal ses som et udtryk for, at den russiske regering oplever situationen i Ukraine som en reel krise for Rusland.