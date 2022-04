Ruslands udenrigsminister advarer om fare for verdenskrig

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at fredsforhandlingerne med Ukraine vil fortsætte. Samtidig advarer han dog om, at der er en reel risiko for en tredje verdenskrig.

Det sker i en tale til russiske nyhedsbureauer mandag aften.

- Faren (for en tredje verdenskrig, red.) er alvorlig, den er reel, og den skal man ikke undervurdere, siger Lavrov i talen.