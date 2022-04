Frankrigs genvalgte præsident, Emmanuel Macron, får ikke lov til at hvile på laurbærrene. Mens han søndag fejrede sin sejr foran Eiffeltårnet i Paris, begyndte modstanderne at lægge strategien for at banke ham på plads i tredje halvleg – parlamentsvalget til juni.

Her følger fem nedslag fra søndagens valgresultat og forklaringer på det store politiske slag, der venter forude.