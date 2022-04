Det lykkedes ikke højrefløjslederen og nationalisten Marine Le Pen at vælte præsident Emmanuel Macron ved søndagens valg.

Men selv om de tidlige prognoser tyder på, at Macron vil få over 58 procent af stemmerne, er det alligevel en relativt stærk Le Pen, der blev valgets nummer to.

Det siger den svenske Europa-kender Mats Karlsson, efter at Le Pen har erkendt sit nederlag - som hun dog selv kalder ”en strålende sejr” forud for det franske parlamentsvalg om syv uger.