I 2017 vandt Macron valget med 66,1 pct. af stemmerne mod Le Pens 33,9 pct.

Også de franske medier bider mærke i den høje vælgertilslutning til Marine Le Pen.

Avisen le Monde skriver i en analyse, at det er »et nederlag for Emmanuel Macron«; særliger fordi, at han for fem år siden - da han første gang vandt præsidentvalget - lovede at kæmpe for, at franskmændene fremover ingen grund ville have til at stemme på yderligtgående partier.