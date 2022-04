Måling: Flertal i Sverige går ind for Nato-medlemskab

Et flertal i Sverige går nu ind for et medlemskab af Nato, viser en ny meningsmåling fra Novus. Opbakningen til et medlemskab er blevet styrket efter Finlands statsminister, Sanna Marin, har besøgt Stockholm og drøftet et finsk og svensk medlemskab af Nato.

Ifølge svensk tv var der for en uge siden opbakning til et svensk Nato-medlemskab fra 45 procent af vælgerne. Torsdag er opbakningen steget til over 50 procent for første gang i Novus’ målinger.