Rusland varsler oprustning ved finsk og svensk Nato-medlemskab

Han siger samtidig, at Finland og Sverige vil blive to nye modstandere for Rusland, hvis de bliver en del af forsvarsalliancen.

Finland deler en omkring 1300 kilometer lang grænse med Rusland. Sverige deler ikke grænse med Rusland, men er generelt tæt allieret med Finland.

Finland og Sverige er - ulig eksempelvis Danmark og Norge - ikke medlem af Nato. Efter Ruslands invasion af Ukraine har der dog været stigende interesse i de to lande for at tilslutte sig forsvarsalliancen.

Finlands statsminister, Sanna Marin, sagde onsdag, at finnerne ville tage en beslutning om muligt Nato-medlemskab de kommende uger. Det skete på et pressemøde sammen med den svenske statsminister, Magdalena Andersson.