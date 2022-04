Svensk politi har anmeldt Paludan for koranafbrændinger

- Vi mener, det vil være godt med endnu en retssag, fordi vi forstår jo, at det her vækker anstød. Samtidig har vi en stærk ytringsfrihed, det skal holdes op mod, siger Jimmy Arkenheim, der er områdechef for lokalpolitiet i Malmø, til SVT.

Netop afbrænding af koranen har en svensk retsinstans ellers for relativt nylig set på.

Ved en anden Rasmus Paludan-demonstration i sommeren 2020 blev den hellige bog inden for islam også brændt. Men her valgte anklagemyndigheden at lægge sagen ned igen efter en vurdering af, at sådan en afbrænding ikke var en hetz mod en befolkningsgruppe. Det har Expressen tidligere skrevet.