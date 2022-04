Paludan stiller op til svensk Riksdagsvalg for Stram Kurs

Samme dag er der valg til kommuner og regioner.

Der er 349 pladser i Riksdagen, og et parti skal i Sverige have mindst fire procent af stemmerne for at blive valgt ind.

I Danmark er spærregrænsen ved to procent. Da Rasmus Paludan i 2019 stillede op til det danske folketingsvalg med sit parti, Stram Kurs, fik han 1,8 procent af stemmerne og blev dermed ikke valgt ind.

Det betød dog ikke et farvel til politik for den i dag 40-årige Paludan.

I oktober 2020 fik han svensk statsborgerskab, da hans far er svensker, og med sit dobbelte statsborgerskab har han mulighed for at stille op til valg i både Danmark og Sverige.