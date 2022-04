EU-præsident Charles Michel besøger Kyiv midt i russisk offensiv

Michel blev på stationen modtaget af den ukrainske vicepremierminister for europæisk integration, Olga Stefanisjyna.

EU-præsidenten mødes senere på dagen med den ukrainske leder, præsident Volodymyr Zelenskyj.

Tidligere har EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, besøgt Kyiv for at støtte til Ukraine. Dette signalerede et ”første positivt skridt i retning af EU-medlemskab” for Ukraine.

- Mit budskab i dag lyder, at Ukraine hører til den europæiske familie, sagde von der Leyen i Kyiv tidligere i denne måned og udtalte under et besøg hos den ukrainske præsident: