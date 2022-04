Macron og Le Pen chokeret over kæmpe millionløn i bilindustrien

En talskvinde for Stellantis siger, at selskabet ikke kommenterer politikeres udtalelser, og at alle forhold omkring lønpakken sidste år til Tavares bliver uddybet og forklaret i en kommende rapport i år.

Stellantis-chefen løn for 2021 blev fastlagt sidste år, da koncernen blev dannet ved en fusion af den franske gruppe PSA med den amerikansk-italienske rival Fiat Chrysler.