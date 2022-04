EU er klar med yderligere 500 millioner euro til Ukraine

- Når dette først er godkendt, vil den EU-støtte, der allerede er ydet til militært udstyr til Ukraine, bringes op på 1,5 milliarder (euro red.), skriver han.

De 1,5 milliarder euro svar til omkring 11,1 milliarder danske kroner.

I februar og marts i år godkendte Rådet for Den Europæiske Union en støttepakke på 1,0 milliard euro til Ukraines væbnede styrker.

Det svarer til omkring 7,43 milliarder kroner.

Torsdag blev de 27 EU-lande desuden enige om den femte sanktionspakke mod Rusland. Den indeholder et stop for import af russisk kul, træ og vodka og andre tiltag, bekræftede diplomater over for dpa.