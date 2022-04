Det ukrainske parlamentsmedlem Inna Sovsun frygter, at de kommende slag om Donbas-regionen i det østlige Ukraine vil føre til flere bortførelser af børn til Rusland.

I slutningen af marts beskyldte de ukrainske myndigheder de russiske styrker for at have bortført over 2.300 børn fra de områder i den østlige del af Ukraine, som de nu kontrollerer.