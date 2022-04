Amerikanske medier: EU planlægger sanktioner imod Putins to døtre

I forbindelse med forhandlingerne om en femte pakke sanktioner imod Rusland planlægger EU at indføre målrettede sanktioner imod to af Vladimir Putins døtre. Det skriver den amerikanske avis Wall Street Journal baseret på udsagn fra flere EU-diplomater.

Adskillige personer fra den russiske elite er allerede opført på EU’s sanktionsliste. Det gælder først og fremmest præsidenten og udenrigsminister Sergej Lavrov, som to dage efter Ruslands invasion i Ukraine blev opført på EU’s sanktionsliste. Det betød, at midler i EU blev indefrosset for Putin og Lavrov, og at de fik indrejseforbud til EU.