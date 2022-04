Den første søjle er forbuddet mod at importere kul for fire milliarder euro om året. For det andet vil EU-Kommissionen indføre et forbud mod transaktioner mod fire russiske banker. Herunder den næststørste russiske bank VTB.

- De fire banker, som nu bliver totalt afskåret, repræsenterer 23 procent af markedet i den russiske banksektor, siger von der Leyen.

For det tredje vil EU-Kommissionen indføre et forbud mod, at russiske fartøjer og russisk styrede fartøjer, kan anløbe havne i EU. Der vil dog blive gjort udtagelse for skibe, der transporterer energi og fødevarevarer.