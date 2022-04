05/04/2022 KL. 14:00

Ukraine har offentliggjort 2.000 navne: »I princippet er det en efterlysningsliste over mulige krigsforbrydere«

Ukraine har offentliggjort en liste, der angiveligt viser navne på russiske soldater, som anklages for krigsforbrydelser i Butja. En militærforsker vurderer, at offentliggørelsen kan være »afskrækkende«, men det kan også risikere at spænde ben for fremtidig retsforfølgelse.