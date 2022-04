Danmark og tre andre lande udviser 73 russiske ambassadefolk

Det må anses for meget sandsynligt, at et større antal danske diplomater udvises fra Moskva. Det vil følge tidligere russisk praksis.

En række andre vestlige regeringer har taget lignende skridt med udvisninger. Det er sket, efter at der de seneste dage er dukket billeder og oplysninger op. De peger i retning af, at Rusland har begået krigsforbrydelser i den ukrainske Butja. Byen ligger nordvest for hovedstaden Kyiv.

Her har man fundet mange civile, der tilsyneladende på må og få er dræbt. Andre er fundet bagbundet og skudt.