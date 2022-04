Finlands statsminister: Vi må tage en hurtig beslutning om Nato

Sanna Marin sagde lørdag, at det er nødvendigt at træffe en ”grundig og hurtig beslutning” om muligt medlemskab af Nato, og at det må ske dette forår.

Marin sagde også på partimødet i Helsinki, at hun ikke kender til nogen lande i Nato, som vil modsætte sig finsk medlemskab.

Det er Ruslands invasion i Ukraine, der radikalt har ændret hele debatten i Finland om Nato-medlemskab.

Meningsmålinger viser, at et flertal af finnerne ønsker Nato-medlemskab for at få garantier for Finlands sikkerhed i forhold til Rusland.