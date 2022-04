Russerne hævder, at ukrainske piloter trykkede på aftrækkeren, mens Ukraine i første omgang hverken ønskede at be- eller afkræfte, at de stod bag, før chefen for det ukrainske sikkerhedsråd gik på tv og sagde, at de russiske anklager »ikke hænger sammen med virkeligheden«.

Ifølge major Karsten Marrup, chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet, havde Rusland ved indgangen til krigen den tidobbelte kapacitet i dets flyvevåben sammenlignet med Ukraine, mens Ukraine samtidig mistede en væsentlig del af sin kapacitet i den indledende fase.