Ukraine frygter ulykke på det besatte Tjernobyl

Her gentog ukrainerne et krav om, at der i forbindelse med etableringen af humanitære korridorer bliver banet vej for en FN-mission ved atomkraftværket. Missionen skal sørge for, at området bliver afmilitariseret.

- Med nuklear sikkerhed in mente udgør de russiske soldaters uansvarlige og uprofessionelle opførsel en trussel over for ikke bare ukrainere, men også flere hundrede millioner europæere, siger hun.

Under den russiske besættelse af kraftværket kunne hundredvis af ansatte ikke forlade det lukkede atomkraft i ugevis og måtte arbejde næsten i døgndrift uden at blive afløst.