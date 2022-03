Ukraine kræver FN-beskyttelse af russisk besat Tjernobyl

- Med nuklear sikkerhed in mente udgør de russiske soldaters uansvarlige og uprofessionelle opførsel en trussel over for ikke bare ukrainere, men også flere hundrede millioner europæere, siger hun.

Under den russiske besættelse af kraftværket kunne hundredvis af ansatte ikke forlade det lukkede atomkraft i ugevis og måtte arbejde næsten i døgndrift uden at blive afløst.

Det Internationale Atomagentur kritiserede arbejdsforholdene for at skade sikkerheden, og efter godt tre uger blev lidt over en fjerdedel af de ansatte afløst.