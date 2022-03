Rusland har blokeret for netadgang til Tysklands største avis

Ruslands medietilsyn, Roskomnadzor, har blokeret for adgangen til den tyske avis Bilds hjemmeside.

Det sker, efter at avisen har publiceret indhold på russisk om Ruslands invasion af Ukraine. Avisen skal blandt andet have skrevet, at Rusland nærmer sig et ”totalitært diktatur”. Det rapporterer det norske nyhedsbureau NTB.