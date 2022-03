Forbrugerrådet kalder ny techlov sejr for forbrugerne

- Det betyder for eksempel, at forbrugerne skal kunne slette forudindstillede apps, når de køber en iPhone. Det er en måde at give forbrugerne mere magt over deres egen telefon på.

- Desuden giver loven bedre mulighed for at gribe ind, hvis for eksempel Google favoriserer egne produkter, når man søger på søgemaskinen efter et produkt, siger han.

Mads Reinholdt betegner loven som et regulært nybrud.

- Vi vil altid gerne have, at forbrugerne får endnu mere indflydelse og bliver stærkere stillet.

- Så må vi se, om loven virker efter hensigten, eller der er brug for mere regulering. Men det er et godt skridt i den rigtige retning, lyder vurderingen.