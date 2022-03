EU-forhandlere er enige om historisk lov mod techgiganter

EU’s konkurrencekommissær, danske Margrethe Vestager, skriver på Twitter fra forhandlingssalen, at forhandlerne er endt med en ”god og stærk aftale”.

- Denne lov baner vej for et retfærdigt digitalt marked. De store selskaber må nu tage et ansvar, siger hun i en video på Twitter.

Hun tilføjer, at der holdes pressemøde om DMA fredag klokken 08.45.

Med den nye lov indføres der blandt andet et forbud mod, at de store teknologiselskaber favoriserer deres egne produkter og tjenester fremfor andre selskaber.

Derudover får brugere mulighed for at slette forudinstallerede apps. De får også mulighed for at bruge digitale tjenester uden at skulle acceptere, at deres data bliver delt med andre af virksomhedens platforme.