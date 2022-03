EU gør klar til fælles indkøb af gas

EU-landene har også taget hul på den svære diskussion om, hvorvidt der skal indføres prislofter for energi, herunder særligt elektricitet. Det sker i lyset af, at de høje energipriser både rammer europæiske virksomheder og borgere.

Frankrigs Europa-minister Clément Beaune siger:

- Vi har en løbende diskussion om prislofter for elektricitet, som for at være helt ærlig er vanskelig, siger Clément Beaune.

Forventningen er, at EU-lederne på topmødet enes om en tekst, der skal vise i hvert fald en del af vejen frem mod sikring af priser og forsyning af energi til EU. Men især spørgsmålet om prislofter kan blive en udfordring.

Italien, Spanien, Portugal og Grækenland har varslet et fælles forslag om prislofter på energi. Det ventes at få støtte fra Polen, mens Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har talt for prislofter for elektricitet.